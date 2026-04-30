Villefranche-de-Lonchat

Eté actif | Rando’aqua-pilate | Lac de Gurson

Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 11:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Description à venir

Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .

Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Eté actif | Rando’aqua-pilate | Lac de Gurson

L’événement Eté actif | Rando’aqua-pilate | Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides