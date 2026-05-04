Été Actif Spéléologie Route de Saint Cyprien Campagne

Campagne

Été Actif Spéléologie

Route de Saint Cyprien Parking en face du Val de la Marquise Campagne Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

14h -17h. Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes au coeur de la forêt. Réservation en ligne. 12€

Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au coeur de la forêt.

Ouvert à tous à partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

8 personnes maximum par groupe.

Bonne compréhension de la langue française pour des raisons de sécurité.

Tenue adaptée à l’activité, chaussures fermées (tennis), pas de robe

Réservation en ligne uniquement (ouverte à partir du 1er juin).

BILLET NON ÉCHANGEABLE ET NON REMBOURSABLE (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement) .

Route de Saint Cyprien Parking en face du Val de la Marquise Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été Actif Spéléologie

2pm 5pm. Discover the underground environment. Cavities and caves in the heart of the forest. Book online. 12?

L’événement Été Actif Spéléologie Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère