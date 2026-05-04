Été Actif Spéléologie Route de Saint Cyprien Campagne
Été Actif Spéléologie Route de Saint Cyprien Campagne vendredi 14 août 2026.
Campagne
Été Actif Spéléologie
Route de Saint Cyprien Parking en face du Val de la Marquise Campagne Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
14h -17h. Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes au coeur de la forêt. Réservation en ligne. 12€
Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au coeur de la forêt.
Ouvert à tous à partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
8 personnes maximum par groupe.
Bonne compréhension de la langue française pour des raisons de sécurité.
Tenue adaptée à l’activité, chaussures fermées (tennis), pas de robe
Réservation en ligne uniquement (ouverte à partir du 1er juin).
BILLET NON ÉCHANGEABLE ET NON REMBOURSABLE (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement) .
Route de Saint Cyprien Parking en face du Val de la Marquise Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Été Actif Spéléologie
2pm 5pm. Discover the underground environment. Cavities and caves in the heart of the forest. Book online. 12?
L’événement Été Actif Spéléologie Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Campagne (Dordogne)
- Journée des scolaires, Domaine départemental de Campagne, Campagne 5 juin 2026
- Village de l’archéologie de Campagne – La vie quotidienne chez les Gaulois Pétrocores, Village de l’archéologie – Domaine départemental de Campagne, Campagne 14 juin 2026
- Enquête Préhisto’, Domaine départemental de Campagne, Campagne 14 juin 2026
- Été actif Cluedo dans le cadre du Salon Noir Vézère Le Bourg Campagne 18 juillet 2026
- Été Actif Grimpe d’arbre Campagne 22 juillet 2026