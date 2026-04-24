Étienne enquête : jeu de piste en autonomie, Chapelle de La Grave, Toulouse

Étienne enquête : jeu de piste en autonomie 4 novembre – 31 décembre Chapelle de La Grave Haute-Garonne

Tarif location mallette : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T11:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-31T11:00:00+01:00 – 2026-12-31T18:00:00+01:00

Un parcours en autonomie ludique fait pour les enfants

La chapelle de La Grave est le monument le plus photographié de Toulouse et elle recèle bien des secrets !

A travers l’histoire d’Etienne, découvrez l’architecture intérieure du monument, ses peintures et ses décors, son fronton riche en symboles et les étranges reliques en papier roulé, véritables objets de culte de l’époque.

Mais qui est Étienne ?

Jeune orphelin ayant vécu à l’hôpital de La Grave, c’est un garçon étourdi ! Il a perdu un cadeau qu’il voulait offrir à un copain et sollicite votre aide pour retrouver le précieux présent.

À la fin du parcours, le fameux cadeau sera enfin dévoilé… mais attention, il est bien caché !

La panoplie du parfait enquêteur

Dans la mallette, un crayon, une paire de jumelles, une loupe et un livret de jeu, permettront aux enfants (et aux plus grands) d’observer les moindres détails et de résoudre les énigmes comme un vrai détective !

Chapelle de La Grave Rue du Pont Saint-Pierre 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.monuments.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229629517474 »}]

Grâce à une mallette pédagogique, explorer la chapelle de manière autonome, ludique et instructive.