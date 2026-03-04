Être femme après 50 ans, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Être femme après 50 ans Mardi 10 mars, 13h15 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T13:15:00+01:00 – 2026-03-10T16:45:00+01:00

Fin : 2026-03-10T13:15:00+01:00 – 2026-03-10T16:45:00+01:00

La bibliothèque Simone-de-Beauvoir organise une demi-journée en partenariat avec le CLIC des Aînés et le centre social Simone-Veil, entièrement dédiée aux talents et à la créativité des femmes de plus de 50 ans. Au programme : une exposition, de nombreux ateliers, et pour finir cette journée en beauté, un défilé carnaval sera proposé !

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie

