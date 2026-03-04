Être femme après 50 ans, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen
Être femme après 50 ans Mardi 10 mars, 13h15 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
La bibliothèque Simone-de-Beauvoir organise une demi-journée en partenariat avec le CLIC des Aînés et le centre social Simone-Veil, entièrement dédiée aux talents et à la créativité des femmes de plus de 50 ans. Au programme : une exposition, de nombreux ateliers, et pour finir cette journée en beauté, un défilé carnaval sera proposé !
Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie
Une demi-journée entièrement dédiée aux talents et à la créativité des femmes de plus de 50 ans.
