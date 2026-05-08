ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor Espace Niemeyer Paris

FALANDO DE AMOR, Exposition collective et pluridisciplinaire in situ, 2026

FALANDO DE AMOR (En parlant d’amour) est une exposition in situ et immersive imaginée

par quatorze artistes-étudiants de la

filière Fresque & Art en situation des BeauxArts

de Paris, spécifiquement créée pour

l’Espace Niemeyer. FALANDO DE AMOR est un dialogue amoureux

avec l’architecture fluide et futuriste

de ce bâtiment emblématique du mouvement

moderniste, véritable démonstration

des possibilités techniques offertes par le

béton, l’acier et le verre qui préfigure l’architecture

du XXIe siècle. L’exposition invite les publics à une expérience

sensorielle, réflexive et contemplative,

où images, sons, projections, sculptures

et matières lumineuses se répondent pour

créer un univers dans lequel la mémoire du

lieu ressurgit dans un présent inventé. L’exposition

se visite comme un laboratoire poétique,

un espace de déambulation, de résonance

et de rêverie, en hommage à la vision

humaniste et cosmique d’Oscar Niemeyer.

Étudiant.es/artistes : Yiseul Bae, Ana Balderas, Tom Brabant, Clément Plaquet, Anne Rigollet, Léo Guidez, Da Yeong Choi, Élias Galindo-Lopez, Helena Fourmont, Rachel Borensztejn, Kit Szasz, Nina Fiorentini, Iryna Shevelova et Adamantia Selekou. Enseignant.es : Virginie Pringuet, Grégoire Cartillier et Cyril Tricaud

Au rez-de-chaussée de l’Espace Niemeyer,

une exposition également visible

le soir de Nuit Blanche, célèbre 25 ans de

Marches des Fiertés à Paris à travers 25

affiches réinterprétées, rendant hommage

aux luttes LGBTQIA+ et affirmant leur portée

profondément politique.

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

Une exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6 Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75019 Accès PMR par le 118 Boulevard de la VilletteParis



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