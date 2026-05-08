ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor Espace Niemeyer Paris
ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor Espace Niemeyer Paris samedi 6 juin 2026.
FALANDO DE AMOR, Exposition collective et pluridisciplinaire in situ, 2026
FALANDO DE AMOR (En parlant d’amour) est une exposition in situ et immersive imaginée
par quatorze artistes-étudiants de la
filière Fresque & Art en situation des BeauxArts
de Paris, spécifiquement créée pour
l’Espace Niemeyer. FALANDO DE AMOR est un dialogue amoureux
avec l’architecture fluide et futuriste
de ce bâtiment emblématique du mouvement
moderniste, véritable démonstration
des possibilités techniques offertes par le
béton, l’acier et le verre qui préfigure l’architecture
du XXIe siècle. L’exposition invite les publics à une expérience
sensorielle, réflexive et contemplative,
où images, sons, projections, sculptures
et matières lumineuses se répondent pour
créer un univers dans lequel la mémoire du
lieu ressurgit dans un présent inventé. L’exposition
se visite comme un laboratoire poétique,
un espace de déambulation, de résonance
et de rêverie, en hommage à la vision
humaniste et cosmique d’Oscar Niemeyer.
Étudiant.es/artistes : Yiseul Bae, Ana Balderas, Tom Brabant, Clément Plaquet, Anne Rigollet, Léo Guidez, Da Yeong Choi, Élias Galindo-Lopez, Helena Fourmont, Rachel Borensztejn, Kit Szasz, Nina Fiorentini, Iryna Shevelova et Adamantia Selekou. Enseignant.es : Virginie Pringuet, Grégoire Cartillier et Cyril Tricaud
Au rez-de-chaussée de l’Espace Niemeyer,
une exposition également visible
le soir de Nuit Blanche, célèbre 25 ans de
Marches des Fiertés à Paris à travers 25
affiches réinterprétées, rendant hommage
aux luttes LGBTQIA+ et affirmant leur portée
profondément politique.
Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.
Une exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi
de 18h00 à 02h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00
Espace Niemeyer 6 Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75019 Accès PMR par le 118 Boulevard de la VilletteParis
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