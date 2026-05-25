Concert de soutien aux artistes Afghans : Arash Barez et l’Ensemble Aseman Le 360 Paris Music Factory Paris
Concert de soutien aux artistes Afghans : Arash Barez et l’Ensemble Aseman Le 360 Paris Music Factory Paris vendredi 5 juin 2026.
Un concert de soutien à l’art et à la culture afghane en France
Date unique – places limitées
Aseman signifie « ciel » en persan.
Aseman est un ensemble formé par des artistes d’Afghanistan et du Japon, vivant à Paris, créé pour ramener la musique afghane (réduite au silence dans le seul pays où la musique est totalement interdite) sur les scènes internationales.
Les performances de l’Ensemble Aseman ne sont pas de simples concerts ; elles sont une déclaration de résilience, de préservation culturelle et de liberté d’expression artistique
une voix qui s’élève contre le silence.
Billetterie : https://my.weezevent.com/concert-aseman-ensemble-afghanistan
Concert de soutien aux artistes Afghans – Arash Barez et l’Ensemble Aseman – Vendredi 5 juin à 20h au 360 Paris Music Factory.
Le vendredi 05 juin 2026
de 20h00 à 21h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T20:00:00+02:00_2026-06-05T21:30:00+02:00
Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris
https://my.weezevent.com/concert-aseman-ensemble-afghanistan +33768806896 productions@taklit.net
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