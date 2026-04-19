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Eugénie Faurie, Joyeux anniversaire, j’ai transmuté Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Eugénie Faurie, Joyeux anniversaire, j’ai transmuté Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Eugénie Faurie, Joyeux anniversaire, j’ai transmuté Grand Huit – Collectif Bonus Nantes jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Grand Huit - Collectif Bonus

Adresse : 36 Mail des Chantiers

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 11:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

À travers des peintures, sculptures et installations, cette exposition rassemble un ensemble de pièces réalisées par Eugénie Faurie depuis son arrivée à Nantes.Nourries de gestes expérimentaux et de transformations alchimiques, les œuvres témoignent d’un travail où le feu, le temps et l’intervention humaine laissent des empreintes imprévisibles.À travers cet ensemble, il est question d’explorer les liens entre le vivant et l’inerte, les circulations entre mémoire intime et formes matérielles, ainsi que la manière dont les objets peuvent devenir les dépositaires de relations, d’affects et de passages.Vernissage le vendredi 17 avril 2026 à 18h30.

Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 44200


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