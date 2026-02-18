European Cyber Week | L’Université de Rennes sera présente à l’édition 2026 Couvent des Jacobins Rennes 16 – 19 novembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’Université de Rennes sera présente à l’ECW 2026 avec deux stands, le premier dédié à la cybersécurité et le second stand à l’intelligence artificielle

L’Université de Rennes à l’European Cyber Week 2026

—————————————————

Du 16 au 19 novembre 2026 – Couvent des Jacobins, Rennes (Accès gratuit pour l’ECW, hors CAID et C&ESAR) L’Université de Rennes participera à la onzième édition de l’European Cyber Week (ECW), l’un des événements européens majeurs dédiés à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle. Organisée au Couvent des Jacobins à Rennes, cette édition réunira acteurs académiques, industriels et institutionnels autour des grands enjeux du numérique et de la souveraineté technologique.

### Deux espaces pour découvrir nos expertises

Retrouvez l’Université de Rennes sur deux stands tout au long de l’événement :

### Intelligence Artificielle

En partenariat avec le Cluster SequoIA et le projet TIARe (Toute l’Intelligence Artificielle à Rennes), ce stand mettra à l’honneur les projets de recherche, les innovations et les formations en IA développées à Rennes. –

### Cybersécurité

Avec la Cyberschool, ce stand permettra de découvrir l’offre de formation et de recherche de l’Université de Rennes dans le domaine de la cybersécurité, un secteur stratégique et en constante évolution. –

### Rencontrez nos équipes et explorez nos projets

Tout au long de l’ECW, enseignants, chercheurs et chercheuses de l’Université de Rennes seront présents pour échanger avec le public, présenter leurs travaux et partager les perspectives d’avenir dans ces deux domaines clés du numérique. Rendez-vous du 16 au 19 novembre 2026 au Couvent des Jacobins (20 place Sainte-Anne, Rennes) pour découvrir comment l’Université de Rennes contribue à façonner les technologies de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-16T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-19T17:30:00.000+01:00

1



Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

