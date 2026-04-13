European Cyber Week | L’Université de Rennes sera présente à l’édition 2026, Couvent des Jacobins, Rennes
European Cyber Week | L’Université de Rennes sera présente à l’édition 2026, Couvent des Jacobins, Rennes lundi 16 novembre 2026.
European Cyber Week | L’Université de Rennes sera présente à l’édition 2026 16 – 19 novembre Couvent des Jacobins Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-16T13:00:00+01:00 – 2026-11-16T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T09:30:00+01:00 – 2026-11-19T17:30:00+01:00
L’Université de Rennes à l’European Cyber Week 2026
Du 16 au 19 novembre 2026 – Couvent des Jacobins, Rennes (Accès gratuit pour l’ECW, hors CAID et C&ESAR) L’Université de Rennes participera à la onzième édition de l’European Cyber Week (ECW), l’un des événements européens majeurs dédiés à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle. Organisée au Couvent des Jacobins à Rennes, cette édition réunira acteurs académiques, industriels et institutionnels autour des grands enjeux du numérique et de la souveraineté technologique.
Deux espaces pour découvrir nos expertises
Retrouvez l’Université de Rennes sur deux stands tout au long de l’événement :
Intelligence Artificielle
En partenariat avec le Cluster SequoIA et le projet TIARe (Toute l’Intelligence Artificielle à Rennes), ce stand mettra à l’honneur les projets de recherche, les innovations et les formations en IA développées à Rennes. –
Cybersécurité
Avec la Cyberschool, ce stand permettra de découvrir l’offre de formation et de recherche de l’Université de Rennes dans le domaine de la cybersécurité, un secteur stratégique et en constante évolution. –
Rencontrez nos équipes et explorez nos projets
Tout au long de l’ECW, enseignants, chercheurs et chercheuses de l’Université de Rennes seront présents pour échanger avec le public, présenter leurs travaux et partager les perspectives d’avenir dans ces deux domaines clés du numérique. Rendez-vous du 16 au 19 novembre 2026 au Couvent des Jacobins (20 place Sainte-Anne, Rennes) pour découvrir comment l’Université de Rennes contribue à façonner les technologies de demain.
Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
L’Université de Rennes sera présente à l’ECW 2026 avec deux stands, le premier dédié à la cybersécurité et le second stand à l’intelligence artificielle Cybersécurité Intelligence artificielle
ECW
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