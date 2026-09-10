Eva en août / Rencontre avec Garance Schlemmer, Le Cratère, Toulouse
lundi 19 octobre 2026 · Le Cratère · Toulouse
Informations pratiques
Eva en août / Rencontre avec Garance Schlemmer Lundi 19 octobre, 19h30 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T19:30:00+02:00 – 2026-10-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-19T19:30:00+02:00 – 2026-10-19T21:30:00+02:00
Eva en août / de Jonás Trueba / 02h09 / Espagne / Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel, Luis Heras, Joe Manjón
Rencontre avec Garance Schlemmer
Lundi 19 octobre, 19h30 au Cratère
Synopsis : Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/eva-en-aout »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRU59JQ#showsession?id=emsx001100018995&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Eva en août — Lundi 19 octobre, 19h30 au Cratère Cinema Toulouse
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