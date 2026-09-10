Eva en août / Rencontre avec Garance Schlemmer, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

Eva en août / Rencontre avec Garance Schlemmer Lundi 19 octobre, 19h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T19:30:00+02:00 – 2026-10-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-19T19:30:00+02:00 – 2026-10-19T21:30:00+02:00

Eva en août / de Jonás Trueba / 02h09 / Espagne / Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel, Luis Heras, Joe Manjón

Rencontre avec Garance Schlemmer

Lundi 19 octobre, 19h30 au Cratère

Synopsis : Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/eva-en-aout »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRU59JQ#showsession?id=emsx001100018995&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Eva en août — Lundi 19 octobre, 19h30 au Cratère Cinema Toulouse