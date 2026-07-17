Évanouis, Etoile Cosmos, Chelles

Informations pratiques

Évanouis Vendredi 31 juillet, 20h00 Etoile Cosmos Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:09:00+02:00

Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:09:00+02:00

Etoile Cosmos 22, av. de la Resistance, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France

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