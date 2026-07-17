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Évanouis, Etoile Cosmos, Chelles

vendredi 31 juillet 2026 · Etoile Cosmos · Chelles

Évanouis, Etoile Cosmos, Chelles

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Etoile Cosmos
Adresse
22, av. de la Resistance, Chelles
Ville
77500 Chelles
Département
Seine-et-Marne

Évanouis Vendredi 31 juillet, 20h00 Etoile Cosmos Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:09:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:09:00+02:00

Etoile Cosmos 22, av. de la Resistance, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France
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