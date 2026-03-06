Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Esther & Daniela accueillent les familles pour un moment d’éveil à la langue anglaise.

Le public est invité à découvrir la richesse d’une langue, le temps d’une matinée.

Un moment d’éveil à l’anglais proposé par BigoudEnglish.

Dans le cadre de la programmation Enquêtes en médiathèque

Pour les enfants de 0 à 5 ans Sur inscription.

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

