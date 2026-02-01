Éveil artistique et culturel Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Éveil artistique et culturel

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-20 11:30:00

2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-28 2026-03-04

Éveil artistique et culturel au Musée Eugène Boudin. Première visite au musée pour les tout petits (jusqu’à 6 ans) découverte sensorielle et ateliers créatifs

À l’occasion des vacances de février, le musée Eugène-Boudin vous ouvre ses portes pour accueillir petits et grands autour d’activités ludiques et créatives.

Au programme visites guidées immersives, et ateliers artistiques pour toute la famille !Linogravure, décoration de tote bags, création de cartes postales, tricot… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les plus petits (0-6 ans) ne sont pas oubliés avec des visites sensorielles et musicales spécialement conçues pour eux.

– Éveil artistique et culturel au Musée Eugène Boudin de 10h30 à 11h30

Dates 18/02 20/02 25/02 28/02 04/03

Première visite au musée pour les tout petits (jusqu’à 6 ans) découverte sensorielle et ateliers créatifs .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 dlefebvre@ville-honfleur.fr

English : Éveil artistique et culturel

Artistic and cultural discovery at the Musée Eugène Boudin. First visit to the museum for toddlers (up to 6 years old): sensory discovery and creative workshops.

