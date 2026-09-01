Informations pratiques

Deux Rivières

Eveil artistique et sensoriel

Bibliothèque Deux Rivières Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Eveil artistique et sensoriel .

Bibliothèque Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20 bfse.cravant@gmail.com

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English : Eveil artistique et sensoriel

L’événement Eveil artistique et sensoriel Deux Rivières a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois