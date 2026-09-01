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AGENDA · Deux Rivières

Eveil artistique et sensoriel Deux Rivières

samedi 19 septembre 2026 · Deux Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Bibliothèque
Ville
89460 Deux Rivières
Département
Yonne
Tarif
5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Deux Rivières

Eveil artistique et sensoriel

Bibliothèque Deux Rivières Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Eveil artistique et sensoriel   .

Bibliothèque Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20  bfse.cravant@gmail.com

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English : Eveil artistique et sensoriel

L’événement Eveil artistique et sensoriel Deux Rivières a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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