AGENDA · Deux Rivières
Eveil artistique et sensoriel Deux Rivières
samedi 19 septembre 2026 · Deux Rivières
Informations pratiques
Deux Rivières
Eveil artistique et sensoriel
Bibliothèque Deux Rivières Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Eveil artistique et sensoriel .
Bibliothèque Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20 bfse.cravant@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eveil artistique et sensoriel
L’événement Eveil artistique et sensoriel Deux Rivières a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Deux Rivières (Yonne)
- Visite commentée du donjon de Cravant, Donjon de Cravant, Deux Rivières 18 septembre 2026
- Randonnée dans les meurgers d’Accolay et visite de cabanes de vignerons en pierres sèches, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières 19 septembre 2026
- Randonné commentée des circuits des meurgers, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières 19 septembre 2026
- Randonnée dans les meurgers d’Accolay et visite des cabanes de pierres sèches, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, Église Saint-Pierre Saint-Paul, Deux Rivières 19 septembre 2026