Marché de poteries Deux Rivières
dimanche 20 septembre 2026 · Deux Rivières
Informations pratiques
Deux Rivières
Marché de poteries
Accolay, le long du canal Deux Rivières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine, retrouvez un marché de poteries le long du Canal du Nivernais à Accolay, une tombola et une conférence sur les potiers. Buvette et restauration rapide sur place. .
Accolay, le long du canal Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Marché de poteries
L’événement Marché de poteries Deux Rivières a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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