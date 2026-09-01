Informations pratiques

Deux Rivières

Marché de poteries

Accolay, le long du canal Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, retrouvez un marché de poteries le long du Canal du Nivernais à Accolay, une tombola et une conférence sur les potiers. Buvette et restauration rapide sur place. .

Accolay, le long du canal Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marché de poteries

L’événement Marché de poteries Deux Rivières a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois