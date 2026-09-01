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AGENDA · Deux Rivières

Marché de poteries Deux Rivières

dimanche 20 septembre 2026 · Deux Rivières

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Accolay, le long du canal
Ville
89460 Deux Rivières
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Deux Rivières

Marché de poteries

Accolay, le long du canal Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, retrouvez un marché de poteries le long du Canal du Nivernais à Accolay, une tombola et une conférence sur les potiers. Buvette et restauration rapide sur place.   .

Accolay, le long du canal Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Marché de poteries

L’événement Marché de poteries Deux Rivières a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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