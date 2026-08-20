Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, Église Saint-Pierre Saint-Paul, Deux Rivières

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Saint-Paul Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’origine de cette église remonte au IXe siècle. Elle possède une architecture exceptionnelle, unique en Bourgogne. Ses dimensions impressionnantes rappellent qu’elle appartenait aux évêques d’Auxerre qui, au XVIe siècle, ont voulu marquer leur richesse et leur prépondérance.

Venez découvrir l’intérieur de l’église, avec sa nef, son choeur Renaissance, ses chapelles rayonnantes, ses clefs de voûtes, ses plafonds en caissons et ses vitraux remarquables, témoigne de son prestigieux passé. Sa tour,particulièrement élevée, dans le but d’attirer les regards, date du XVIe siècle et représente les 3 ordres : dorique, ionique et corinthien. Ses deux cloches initiales ont été fondues à la Révolution et remplacées par deux nouvelles au XIXe siècle. C’est une visite parfaite pour les passionnés d’histoire et d’architecture !

Église Saint-Pierre Saint-Paul Promenade Saint-Jean, 89460 Deux Rivières, France Deux Rivières 89460 Cravant Yonne Bourgogne-Franche-Comté Son origine remonte au IXe siècle. Elle est agrandie au XIIe siècle puis restaurée et complétée à la fin du XVIe siècle. Elle possède une architecture exceptionnelle, unique en Bourgogne. Ses dimensions impressionnantes rappellent qu’elle appartenait aux évêques d’Auxerre qui, au XVIe siècle, ont voulu marquer leur richesse et leur prépondérance. L’intérieur de l’église, avec sa nef, son chœur Renaissance, ses chapelles rayonnantes, ses clefs de voûte, ses plafonds en caissons et ses vitraux remarquables, témoigne de son prestigieux passé. Sa tour particulièrement élevée, dans le but d’attirer les regards, date du XVIe siècle et représente les 3 ordres : dorique, ionique et corinthien. Ses deux cloches initiales ont été fondues à la Révolution et remplacées par deux nouvelles au XIXe siècle.

L’origine de cette église remonte au IXe siècle. Elle possède une architecture exceptionnelle, unique en Bourgogne. Ses dimensions impressionnantes rappellent qu’elle appartenait aux évêques qui, au …

©Françoise Quiquempois