Randonné commentée des circuits des meurgers, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières
samedi 19 septembre 2026 · Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay · Deux Rivières
Informations pratiques
Randonné commentée des circuits des meurgers 19 et 20 septembre Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay Yonne
Prévoir des chaussures adaptées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Circuit des cabanes des vignerons une halte nautique d’Accolay au Canal du Nivernais.
Randonnée de 3km environ dans les meurgers (amoncellements de pierres retirées des vignes) et visite des cabanes de pierres sèches construites par les vignerons.
Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay 2 rue du Canal Accolay, 89460 Deux Rivières Deux Rivières 89460 Accolay Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Circuit des cabanes des vignerons
©Dominique Charlot
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