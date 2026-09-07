Visites guidées de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Cravant, Église Saint-Pierre Saint-Paul, Deux Rivières

Informations pratiques

Visites guidées de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Cravant 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Saint-Paul Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association Cravant Patrimoine seront très heureux de partager avec vous leurs connaissances sur les particularités architecturales de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, unique dans notre région, au cours de ces deux journées d’ouverture non-stop.

Ils pourront également agrémenter cette visite par quelques rappels sur l’histoire médiévale passionnante de Cravant et de sa bataille du 31 juillet 1423.

De plus, l’église sera ouverte, de nuit, le samedi afin de la découvrir sous un éclairage très novateur qui lui confère une atmosphère remarquable et mystérieuse.

Nous attendons ces moments de partage avec une grande impatience !

Église Saint-Pierre Saint-Paul Promenade Saint-Jean, 89460 Deux Rivières, France Deux Rivières 89460 Cravant Yonne Bourgogne-Franche-Comté Son origine remonte au IXe siècle. Elle est agrandie au XIIe siècle puis restaurée et complétée à la fin du XVIe siècle. Elle possède une architecture exceptionnelle, unique en Bourgogne. Ses dimensions impressionnantes rappellent qu’elle appartenait aux évêques d’Auxerre qui, au XVIe siècle, ont voulu marquer leur richesse et leur prépondérance. L’intérieur de l’église, avec sa nef, son chœur Renaissance, ses chapelles rayonnantes, ses clefs de voûte, ses plafonds en caissons et ses vitraux remarquables, témoigne de son prestigieux passé. Sa tour particulièrement élevée, dans le but d’attirer les regards, date du XVIe siècle et représente les 3 ordres : dorique, ionique et corinthien. Ses deux cloches initiales ont été fondues à la Révolution et remplacées par deux nouvelles au XIXe siècle.

Les bénévoles de l’association Cravant Patrimoine seront très heureux de partager avec vous leurs connaissances sur les particularités architecturales de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, unique dans…

©Françoise Hounsome