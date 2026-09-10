Randonnée dans les meurgers d’Accolay et visite des cabanes de pierres sèches, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières
samedi 19 septembre 2026 · Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay · Deux Rivières
Informations pratiques
Randonnée dans les meurgers d’Accolay et visite des cabanes de pierres sèches 19 et 20 septembre Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Participez à uner andonnée guidée de 3 km environ au départ de la halte nautique d’Accolay. Avec cette balade, une visite commentée des « meurgers » dûs à l’épierrement dans l’ancien vignoble et des cabanes que construisaient les vignerons vous sera proposer.
Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay 2 rue du Canal Accolay, 89460 Deux Rivières Deux Rivières 89460 Accolay Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Randonnée guidée de 3 km environ au départ de la halte nautique d’Accolay, visite commentée des « meurgers » – dûs à l’éprierrement dans l’ancien vignoble – et des cabanes que construisaient les…
©Dominique Charlot
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