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AGENDA · Deux Rivières

Randonnée dans les meurgers d’Accolay et visite des cabanes de pierres sèches, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières

samedi 19 septembre 2026 · Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay · Deux Rivières

Randonnée dans les meurgers d’Accolay et visite des cabanes de pierres sèches, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay
Adresse
2 rue du Canal Accolay, 89460 Deux Rivières
Ville
89460 Deux Rivières
Département
Yonne

Randonnée dans les meurgers d’Accolay et visite des cabanes de pierres sèches 19 et 20 septembre Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Participez à uner andonnée guidée de 3 km environ au départ de la halte nautique d’Accolay. Avec cette balade, une visite commentée des « meurgers » dûs à l’épierrement dans l’ancien vignoble et des cabanes que construisaient les vignerons vous sera proposer.

Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay 2 rue du Canal Accolay, 89460 Deux Rivières Deux Rivières 89460 Accolay Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Randonnée guidée de 3 km environ au départ de la halte nautique d’Accolay, visite commentée des « meurgers » – dûs à l’éprierrement dans l’ancien vignoble – et des cabanes que construisaient les…

©Dominique Charlot

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