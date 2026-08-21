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Éveil corporel & danse, Médiathèque municipale de Labatut, Labatut

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Labatut · Labatut

Éveil corporel & danse, Médiathèque municipale de Labatut, Labatut

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Labatut
Adresse
605 route de l'église, Labatut
Ville
40300 Labatut
Département
Landes
Tarif
de 3 à 6 ans, dans la limite des places disponibles

Éveil corporel & danse Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque municipale de Labatut Landes

de 3 à 6 ans, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Un moment ludique d’éveil corporel et de complicité parents-enfants.
Danser à partir de nos sens ou comment activer ce qui est déjà là !
Une expérience inédite à vivre en famille !
Animé par Anne Charlotte Hubert de la Cie En place
De 3 à 6 ans

Médiathèque municipale de Labatut 605 route de l’église, Labatut Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 98 12 89
Biblis en folie 2026

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