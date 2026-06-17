Éveil et signes | Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen samedi 4 juillet 2026.

Lacroix-Saint-Ouen

Éveil et signes | Lacroix Saint-Ouen

63 Rue nationale Lacroix-Saint-Ouen Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Un atelier pour apprendre à communiquer avec bébé avant l’apparation du langage.

De 0 à 3 ans

Un atelier pour apprendre à communiquer avec bébé avant l’apparation du langage.

De 0 à 3 ans .

63 Rue nationale Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 15 13 espaceculturel@lacroixsaintouen.fr

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English :

A workshop to learn how to communicate with babies before they start talking.

Ages 0–3

L’événement Éveil et signes | Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-06-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme