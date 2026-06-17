Éveil et signes | Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen
Éveil et signes | Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen samedi 4 juillet 2026.
Lacroix-Saint-Ouen
Éveil et signes | Lacroix Saint-Ouen
63 Rue nationale Lacroix-Saint-Ouen Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Un atelier pour apprendre à communiquer avec bébé avant l’apparation du langage.
De 0 à 3 ans
Un atelier pour apprendre à communiquer avec bébé avant l’apparation du langage.
De 0 à 3 ans .
63 Rue nationale Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 15 13 espaceculturel@lacroixsaintouen.fr
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English :
A workshop to learn how to communicate with babies before they start talking.
Ages 0–3
L’événement Éveil et signes | Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-06-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme