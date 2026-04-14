Éveil musical avec l’APEEF, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
Éveil musical avec l’APEEF, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux samedi 18 avril 2026.
Éveil musical avec l’APEEF Samedi 18 avril, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Voilà un début d’histoire à chanter et qui nous fera inventer un univers sonore et musical, ludique et poétique dans lequel chacun trouve sa place !
Avec l’Association Petite Enfance, Enfance et Famille.
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 28 35 »}] [{« link »: « https://apeef.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Le chat Billy cherche une souris, Dans le grenier il guette les petits bruits… Vacances d’avril 2026
©olivialaborde
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