Éveil musical avec Pollyanna, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Éveil musical avec Pollyanna Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes
Sur inscription, 3mois>6ans, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Eveil musical avec Pollyanna
Heure : 10h30>11h30
Public : 3mois>6ans
Descriptif : Retrouvez Pollyanna, ses personnages, décors, comptines et poésies le temps d’une parenthèse où les petits pourront s’approcher, découvrir et explorer. Les séances avec Pollyanna sont un lieu de partage, d’échanges de paroles avec l’enfant, un temps de plaisir, d’émotions, une occasion de découvrir le tout petit autrement.
Modalité : Sur inscription
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]
Éveil musical avec Pollyanna, Sur inscription, 3mois>6ans Eveil musical Jeunesse
Pollyanna
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