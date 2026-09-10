Éveil musical avec Pollyanna, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Éveil musical avec Pollyanna Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

Sur inscription, 3mois>6ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Eveil musical avec Pollyanna

Heure : 10h30>11h30

Public : 3mois>6ans

Descriptif : Retrouvez Pollyanna, ses personnages, décors, comptines et poésies le temps d’une parenthèse où les petits pourront s’approcher, découvrir et explorer. Les séances avec Pollyanna sont un lieu de partage, d’échanges de paroles avec l’enfant, un temps de plaisir, d’émotions, une occasion de découvrir le tout petit autrement.

Modalité : Sur inscription

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]

Éveil musical avec Pollyanna, Sur inscription, 3mois>6ans Eveil musical Jeunesse

Pollyanna