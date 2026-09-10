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Éveil musical avec Pollyanna, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre

Éveil musical avec Pollyanna, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif
Sur inscription, 3mois>6ans, gratuit

Éveil musical avec Pollyanna Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

Sur inscription, 3mois>6ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Eveil musical avec Pollyanna
Heure : 10h30>11h30
Public : 3mois>6ans
Descriptif : Retrouvez Pollyanna, ses personnages, décors, comptines et poésies le temps d’une parenthèse où les petits pourront s’approcher, découvrir et explorer. Les séances avec Pollyanna sont un lieu de partage, d’échanges de paroles avec l’enfant, un temps de plaisir, d’émotions, une occasion de découvrir le tout petit autrement.
Modalité : Sur inscription

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]
Éveil musical avec Pollyanna, Sur inscription, 3mois>6ans Eveil musical Jeunesse

Pollyanna

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