Éveil musical Flöcön, 2 mois à 3 ans au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
jeudi 22 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Musique pour bébés et enfants
Flöcön c’est doux, Flöcön c’est piquant ! Un flocon solaire respire et observe des joueurs, gazouillis aériens, voix colorées, gribouillis rieurs et tendres objets sonores. Une immersion dans un cocon enveloppant et pétillant pour les toutes petites oreilles !
Durée : environ 30 minutes. De 2 mois à 3 ans. Chaque place est à 13 € en ligne (tarif unique, valable pour 1 personne, enfant ou adulte). Ouverture des portes 30 minutes avant. Réservations vivement conseillées.
Dans le cadre des festivals Graines de jazz et Jazz sur Seine 2026.
Line-up : Camille Maussion : saxophones soprano & ténor, voix, compositions ; Maxime Rouayroux : percussions, objets sonores, voix
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Musique pour enfants — Flöcön émerveille les tout-petits avec une expérience sonore douce et colorée, idéale pour éveiller les sens des bébés et des jeunes enfants.
Le jeudi 22 octobre 2026
de 11h00 à 12h00
payant
Tarif en ligne : 10€ à 13€
Tarif sur place : 13€ à 16€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-22T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-22T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-22T11:00:00+02:00_2026-10-22T12:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/eveil-musical-flocon contact@38riv.com
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