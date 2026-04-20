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Eveil musical Rue de Foulon Monsempron-Libos

Eveil musical Rue de Foulon Monsempron-Libos

Eveil musical Rue de Foulon Monsempron-Libos lundi 20 avril 2026.

Lieu : Rue de Foulon

Adresse : Centre de Loisirs Michel Delrieu

Ville : 47500 Monsempron-Libos

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Monsempron-Libos

Eveil musical

Rue de Foulon Centre de Loisirs Michel Delrieu Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20

Eveil musical avec Audrey Laverny (comptines, histoires en musique).   .

Rue de Foulon Centre de Loisirs Michel Delrieu Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 20 62 96 

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English : Eveil musical

L’événement Eveil musical Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée du Lot et Garonne

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