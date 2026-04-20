Eveil musical Rue de Foulon Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Eveil musical

Rue de Foulon Centre de Loisirs Michel Delrieu Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Eveil musical avec Audrey Laverny (comptines, histoires en musique). .

Rue de Foulon Centre de Loisirs Michel Delrieu Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 20 62 96

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English : Eveil musical

L’événement Eveil musical Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée du Lot et Garonne