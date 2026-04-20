Eveil musical Rue de Foulon Monsempron-Libos
Eveil musical Rue de Foulon Monsempron-Libos lundi 20 avril 2026.
Monsempron-Libos
Eveil musical
Rue de Foulon Centre de Loisirs Michel Delrieu Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Eveil musical avec Audrey Laverny (comptines, histoires en musique). .
Rue de Foulon Centre de Loisirs Michel Delrieu Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 20 62 96
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English : Eveil musical
L’événement Eveil musical Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée du Lot et Garonne
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