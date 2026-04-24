Eveil sensoriel (Qi Gong) Saint-Denis-d’Oléron
Eveil sensoriel (Qi Gong) Saint-Denis-d’Oléron jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Eveil sensoriel (Qi Gong)
1bis Rue de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-08-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-04
Dans le cadre du Festival “Au Jardin”, une séance d’éveil sensoriel adaptée du Qi Gong est proposée pour se détendre, respirer et harmoniser corps et esprit en douceur, dans un cadre apaisant et accessible à tous.
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1bis Rue de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 70 09 53
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English : Sensory awakening (Qi Gong)
As part of the Festival Au Jardin , a sensory awakening session adapted from Qi Gong is offered to relax, breathe and gently harmonize body and mind, in a soothing setting accessible to all.
L’événement Eveil sensoriel (Qi Gong) Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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