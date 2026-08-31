Évènement Bibs en folie Carignan
samedi 3 octobre 2026 · Carignan
Informations pratiques
Carignan
Évènement Bibs en folie
3 rue de la Jonclière Carignan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Évènement Bibs en folie Pour célébrer les bibliothèques, la médiathèque vous proposera différentes animations, dont la restitution du projet “Et si on s’enregistrait ?”. Qu’est-ce qu’un poème pour vous ? Au printemps 2026, la compagnie L’Horloge Qui Ne Sonne Pas a posé cette question à différents participants (classe de CM1 de l’école de Carignan, résidents de l’Ehpad Solférino et usagers de la médiathèque). Vous pourrez venir écouter leurs réponses ainsi que leurs lectures de différents poèmes, le tout mis en son par la compagnie. GRATUIT À PARTIR DE 5 ANS
.
3 rue de la Jonclière Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 00 80 mediatheque@ville-carignan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C9v%E8ne%ADment %AB Bibs en folie %BB To celebrate libraries, the media%Library will offer various activities, including a reenactment of the project “What If We Imagined…?” What does a poem mean to you?? In the spring of 2026, the theater company *L’Horloge Qui Ne Sonne Pas* posed this question to various(fourth-grade students at the Carignan school, residents of the Solfédino nursing home, and library patrons). You’re invited to come hear their answers as well as their readings of various poems, all set to music by the company. FREE ? FOR AGES 5 AND UP
L’événement Évènement Bibs en folie Carignan a été mis à jour le 2026-08-31 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Carignan (Ardennes)
- Découverte de la chapelle de Wé, Chapelle Saint-Pierre de Wé, Carignan 20 septembre 2026
- Micro-Festival Les Tournées Sonores Carignan 25 septembre 2026