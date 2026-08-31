Informations pratiques

Carignan

Évènement Bibs en folie

3 rue de la Jonclière Carignan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Évène­ment Bibs en folie Pour célé­brer les biblio­thèques, la média­thèque vous propo­sera diffé­rentes anima­tions, dont la resti­tu­tion du projet “Et si on s’en­re­gis­trait ?”. Qu’est-ce qu’un poème pour vous ? Au prin­temps 2026, la compa­gnie L’Hor­loge Qui Ne Sonne Pas a posé cette ques­tion à diffé­rents parti­ci­pants (classe de CM1 de l’école de Cari­gnan, rési­dents de l’Eh­pad Solfé­rino et usagers de la média­thèque). Vous pour­rez venir écou­ter leurs réponses ainsi que leurs lectures de diffé­rents poèmes, le tout mis en son par la compa­gnie. GRATUIT À PARTIR DE 5 ANS

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3 rue de la Jonclière Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 00 80 mediatheque@ville-carignan.fr

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English :

%C9v%E8ne%ADment %AB Bibs en folie %BB To celebrate libraries, the media%Library will offer various activities, including a reenactment of the project “What If We Imagined…?” What does a poem mean to you?? In the spring of 2026, the theater company *L’Horloge Qui Ne Sonne Pas* posed this question to various(fourth-grade students at the Carignan school, residents of the Solfédino nursing home, and library patrons). You’re invited to come hear their answers as well as their readings of various poems, all set to music by the company. FREE ? FOR AGES 5 AND UP

L’événement Évènement Bibs en folie Carignan a été mis à jour le 2026-08-31 par Ardennes Tourisme