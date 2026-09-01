Informations pratiques

Carignan

Micro-Festival Les Tournées Sonores

3 rue de la Jonclière Carignan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Les Tournées Sonores est une installation itinérante qui propose des séances d’écoute des fictions sonores enregistrées lors des semaines de résidences du Théâtre de Poche Européen. L’espace scénographié permet une écoute dans une atmosphère confortable et douce. Une fois installé, le public est convié à écouter une fiction.Rendez-vous à la Médiathèque de Carignan.Réservation conseillée Tout public (14h30) / Adultes (18h)

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3 rue de la Jonclière Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 00 80 mediatheque@ville-carignan.fr

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English :

Les Tournées Sonores is a traveling installation that offers listening sessions featuring audio dramas recorded during the European Pocket Theater’s residency weeks. The specially designed space provides a comfortable and relaxing atmosphere for listening. Once seated, the audience is invited to listen to a story.Join us at the Carignan Media Library. Reservations recommended—All ages (2:30 p.m.) / Adults (6:00 p.m.)

L’événement Micro-Festival Les Tournées Sonores Carignan a été mis à jour le 2026-08-31 par Ardennes Tourisme