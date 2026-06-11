Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus de Beaulieu Le Diapason Rennes Jeudi 10 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Un temps d’accueil informatif et festif pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiantes et étudiants et soirée concerts gratuite.

Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer vos cadeaux de bienvenue !

**► Forum d’informations**

Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent pour répondre à toutes vos questions.

**► Rando Photo**

Découvrez les endroits clés du campus en participant à un jeu de piste proposé par le [Siuaps](https://siuaps.univ-rennes.fr/). Un cadeau offert à tous les participantes et participants.

**► Points infos étudiants**

Rencontrez les étudiants relais des différents services et posez-leur toutes vos questions.

**► Atelier créatif**

Confectionnez une pochette à partir de bâches recyclées pour y glisser votre smartphone ou votre paire de lunettes avec [Urban River](https://urbanriver.fr/).

**► Atelier Cuisine**

Un atelier convivial pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.

► **Massage Amma assis**

Prenez quelques instants pour une pause douceur avec une séance de massage d’Amma assis dans le gymnase du Diapason.

**► Initiations aux danses bretonne et Funk**

Avec le club de l’association Ascreb et la compagnie Engrenages.

**► Bar à sirops**

Rafraîchissez-vous au bar à sirops, sur le parvis du Diapason.

**► Robot Photo**

Gardez un souvenir de cette journée en prenant la pause, seul ou entre amis, avec la borne photo.

**► Initiation Radio**

Participez à un atelier de radio avec la [Radio C-Lab](https://www.c-lab.fr/).

**► Animations ludiques et sportives**

Profitez des structures gonflables et des jeux sportifs proposés par l’ARES Rennes.

**► Ambiance musicale**

Ecoutez le son de Liza Liza sur le parvis du Diapason.

**► Food-Trucks**

Venez pique-niquer sur des transats, possibilité de restauration sur place avec des food-trucks de galettes-saucisses ou végétarien.

**► Concerts**

Soirée concerts gratuite dans la salle de spectacle du Diapason !

* **20h : A toda Hostia**

* **21h : Dentdelion**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-10T23:00:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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