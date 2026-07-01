Rue du sport itinérante, square du général Koenig quartier colombier, Rennes
mercredi 22 juillet 2026 · square du général Koenig quartier colombier · Rennes
Informations pratiques
Rue du sport itinérante Mercredi 22 juillet, 14h00 square du général Koenig quartier colombier Ille-et-Vilaine
Accès libre, sur inscription pour les groupes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00
Activité découverte et innovante : »battle Archery »,
Venez faire l’expérience d’une bataille avec arc et flêche (bout rond) en plein quartier colombier , la configuration du lieu forme les obstacles et les cachettes .
Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».
square du général Koenig quartier colombier square du général Koenig Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Battle Archery et autres activités sportives les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !
la TA
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Explorez la friche !, Antipode, Rennes 1 juillet 2026
- La ludothèque en plein air ! Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes 1 juillet 2026
- Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026
- Explorez la friche ! Antipode Rennes 1 juillet 2026
- VIDE TA CHAMBRE ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026