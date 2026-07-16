Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus de Beaulieu, Le Diapason, Rennes

Informations pratiques

Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus de Beaulieu Jeudi 10 septembre, 16h00 Le Diapason Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T16:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T16:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00

Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer vos cadeaux de bienvenue !

► Forum d’informations

Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent pour répondre à toutes vos questions.

► Rando Photo

Découvrez les endroits clés du campus en participant à un jeu de piste proposé par le Siuaps. Un cadeau offert à tous les participantes et participants.

► Points infos étudiants

Rencontrez les étudiants relais des différents services et posez-leur toutes vos questions.

► Atelier créatif

Confectionnez une pochette à partir de bâches recyclées pour y glisser votre smartphone ou votre paire de lunettes avec Urban River.

► Atelier Cuisine

Un atelier convivial pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.

► Massage Amma assis

Prenez quelques instants pour une pause douceur avec une séance de massage d’Amma assis dans le gymnase du Diapason.

► Battle de Fanfares

Battle de fanfares, venez découvrir la fanfare de l’INSA et la fanfare de l’Université Rennes 2, la Breizh Bowl Brass Band !

► Initiations aux danses bretonne et Funk

Avec le club de l’association Ascreb et la compagnie Engrenages.

► Bar à sirops

Rafraîchissez-vous au bar à sirops, sur le parvis du Diapason.

► Robot Photo

Gardez un souvenir de cette journée en prenant la pause, seul ou entre amis, avec la borne photo.

► Initiation Radio

Participez à un atelier de radio avec la Radio C-Lab.

► Bourse aux vélos

Une bourse aux vélos sera proposée par l’association étudiante La Rustine, vous pourrez aussi réparer votre vélo.

► Animations ludiques et sportives

Profitez des structures gonflables et des jeux sportifs proposés par l’ARES Rennes.

► Ambiance musicale

Ecoutez le son de Liza Liza sur le parvis du Diapason.

► Food-Trucks

Venez pique-niquer sur des transats, possibilité de restauration sur place avec des food-trucks de galettes-saucisses ou végétarien.

► Concerts

Soirée concerts gratuite dans la salle de spectacle du Diapason !

20h : A toda Hostia

21h : Dentdelion

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes/;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://twitter.com/DiapasonRennes [{« link »: « https://siuaps.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://urbanriver.fr/ »}, {« link »: « https://www.c-lab.fr/ »}]

Un temps d’accueil informatif et festif pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiantes et étudiants et soirée concerts gratuite.

© Frédéric Obé – Université de Rennes