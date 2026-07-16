UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus de Beaulieu, Le Diapason, Rennes

jeudi 10 septembre 2026 · Le Diapason · Rennes

Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus de Beaulieu, Le Diapason, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Le Diapason
Adresse
Allée Jules Noël 35042 Rennes
Ville
35703 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Entrée libre et gratuite

Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus de Beaulieu Jeudi 10 septembre, 16h00 Le Diapason Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T16:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T16:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00

Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer vos cadeaux de bienvenue !

► Forum d’informations
Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent pour répondre à toutes vos questions.

► Rando Photo
Découvrez les endroits clés du campus en participant à un jeu de piste proposé par le Siuaps. Un cadeau offert à tous les participantes et participants.

► Points infos étudiants
Rencontrez les étudiants relais des différents services et posez-leur toutes vos questions.

► Atelier créatif
Confectionnez une pochette à partir de bâches recyclées pour y glisser votre smartphone ou votre paire de lunettes avec Urban River.

► Atelier Cuisine
Un atelier convivial pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.

Massage Amma assis
Prenez quelques instants pour une pause douceur avec une séance de massage d’Amma assis dans le gymnase du Diapason.

► Battle de Fanfares
Battle de fanfares, venez découvrir la fanfare de l’INSA et la fanfare de l’Université Rennes 2, la Breizh Bowl Brass Band !
► Initiations aux danses bretonne et Funk
Avec le club de l’association Ascreb et la compagnie Engrenages.

► Bar à sirops
Rafraîchissez-vous au bar à sirops, sur le parvis du Diapason.

► Robot Photo
Gardez un souvenir de cette journée en prenant la pause, seul ou entre amis, avec la borne photo.

► Initiation Radio
Participez à un atelier de radio avec la Radio C-Lab.

► Bourse aux vélos
Une bourse aux vélos sera proposée par l’association étudiante La Rustine, vous pourrez aussi réparer votre vélo.

► Animations ludiques et sportives
Profitez des structures gonflables et des jeux sportifs proposés par l’ARES Rennes.

► Ambiance musicale
Ecoutez le son de Liza Liza sur le parvis du Diapason.

► Food-Trucks
Venez pique-niquer sur des transats, possibilité de restauration sur place avec des food-trucks de galettes-saucisses ou végétarien.

► Concerts
Soirée concerts gratuite dans la salle de spectacle du Diapason !

  • 20h : A toda Hostia

  • 21h : Dentdelion

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes/;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://twitter.com/DiapasonRennes [{« link »: « https://siuaps.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://urbanriver.fr/ »}, {« link »: « https://www.c-lab.fr/ »}]
Un temps d’accueil informatif et festif pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiantes et étudiants et soirée concerts gratuite.

© Frédéric Obé – Université de Rennes

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)