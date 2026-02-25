Evènement Emeraude Cinéma Woolf Works Emeraude Cinémas Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Woolf Works

Ballet filmé au Royal Ballet and Opera et diffusé dans les conditions du direct.

Virginia Woolf a défié les conventions littéraires pour dépeindre des mondes intérieurs intenses sa réalité sublimée, saisissante et poignante. Le chorégraphe en résidence Wayne McGregor dirige une équipe artistique lumineuse pour évoquer le style d’écriture caractéristique de Woolf, basé sur le flux de conscience, dans cette œuvre gigantesque qui rejette toute structure narrative traditionnelle. Woolf Works est un montage de thèmes abordés dans Mrs Dalloway, Orlando, The Waves et d’autres œuvres de Woolf. Créé en 2015 pour le Royal Ballet, ce triptyque récompensé aux Olivier Awards capte la nature de l’esprit artistique unique de Woolf.

