Événement gourmand et festif Place de l’église Maillane
Événement gourmand et festif Place de l’église Maillane dimanche 5 juillet 2026.
Maillane
Événement gourmand et festif
Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 11h30. Place de l’église Lou Mistral di Maiano Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez partager un moment gourmand et festif avec animation DJ, huîtres, crevettes, bulots, accras, tellines ou couteaux, planches de charcuterie et de fromage, et boissons.
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Place de l’église Lou Mistral di Maiano Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 86 39 loumistral@kpgroupe.fr
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English :
Come enjoy a delicious and festive evening with DJ entertainment, oysters, shrimp, whelks, accras, tellines, or razor clams, charcuterie and cheese platters, and drinks.
L’événement Événement gourmand et festif Maillane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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