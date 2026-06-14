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Événement gourmand et festif Place de l’église Maillane

Événement gourmand et festif Place de l’église Maillane dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Place de l'église
Adresse
Lou Mistral di Maiano
Ville
13910 Maillane
Département
Bouches-du-Rhône
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Tarif

Maillane

Événement gourmand et festif

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 11h30. Place de l’église Lou Mistral di Maiano Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Venez partager un moment gourmand et festif avec animation DJ, huîtres, crevettes, bulots, accras, tellines ou couteaux, planches de charcuterie et de fromage, et boissons.
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Place de l’église Lou Mistral di Maiano Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 86 39  loumistral@kpgroupe.fr

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English :

Come enjoy a delicious and festive evening with DJ entertainment, oysters, shrimp, whelks, accras, tellines, or razor clams, charcuterie and cheese platters, and drinks.

L’événement Événement gourmand et festif Maillane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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