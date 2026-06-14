Les estivales des terrasses de Maillane juillet Maillane

Maillane

Les estivales des terrasses de Maillane juillet

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 19h30.

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 19h30. Place Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-24 2026-07-31

Concerts à partir de 19h30, avec Adore Duo, Coverage, Trio Sensation, Reverse et Duo Acoustique.

Les Estivales des Terrasses de Maillane proposent une série de concerts en juillet 2026, débutant à 19h30.

Quand la nuit tombe, la place Frédéric Mistral s’anime au rythme de la musique live et des verres qui s’entrechoquent.



Cet été, laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse des Estivales des Cafés Maillanais, chaque vendredi soir au cœur du village de Maillane.



Tout au long de la saison, une programmation éclectique viendra rythmer vos fins de semaine dans une atmosphère conviviale et festive.



Installez-vous en terrasse et profitez de l’accueil des trois cafés-restaurants participants Le Café du Progrès, Lou Mistral di Maiano et La Maison Bernard.



Musique live, ambiance détendue, bons plats et verres à partager… tous les ingrédients sont réunis pour vivre des vendredis soirs inoubliables à Maillane.







Au programme

-Adore Duo le vendredi 3 juillet,

-Coverage le vendredi 10 juillet,

-Trio Sensation le mardi 14 juillet,

-Reverse le vendredi 24 juillet,

-Duo Acoustique le vendredi 31 juillet.



Réservations conseillées auprès des établissements participants. .

Place Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 86 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concerts starting at 7:30 p.m., featuring Adore Duo, Coverage, Trio Sensation, Reverse, and Acoustic Duo.

L’événement Les estivales des terrasses de Maillane juillet Maillane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence