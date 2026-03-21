Evènement IMPACT Slow fashion Toulouse Galerie Olpé Toulouse 13 avril – 2 mai entrée libre

boutique éphémère avec des marques de mode engagées

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de la boutique éphémère Impact, un espace dédié à la mode responsable et locale, qui se tiendra au 22 rue de la bourse à Toulouse du lundi 13 avril au samedi 2 mai.

Cette boutique temporaire rassemblera une sélection de marques engagées issues de la région, qui partagent une même vision : proposer une mode à la fois esthétique, responsable et durable.

Cette édition prend encore plus de sens, car elle se déroule pendant la Fashion Revolution Week, un moment fort pour la mode éthique en France, pendant lequel notre association est référente à Toulouse.

Notre volonté : mettre en lumière le savoir-faire local et offrir une alternative responsable à la consommation de mode traditionnelle, et sensibiliser sur les dérives de l’industrie textile afin de montrer qu’une autre mode est possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-02T19:00:00.000+02:00

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Galerie Olpé 22 rue de la bourse toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne



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