Évènement sans titre, Omnia République, Rouen
Évènement sans titre, Omnia République, Rouen mercredi 6 mai 2026.
Évènement sans titre Mercredi 6 mai, 18h00 Omnia République Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00
Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy
Video club Omnia République
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