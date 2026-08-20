Evolution des bâtiments de la ferme approvisionnant la Domerie d’Aubrac à la maison d’hôtes : visite libre, La Source Gilhodes, Castelnau-de-Mandailles
samedi 19 septembre 2026 · La Source Gilhodes · Castelnau-de-Mandailles
Informations pratiques
Evolution des bâtiments de la ferme approvisionnant la Domerie d’Aubrac à la maison d’hôtes : visite libre 19 et 20 septembre La Source Gilhodes Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Ferme de Gilhodes
Visite libre
Ancienne ferme des moines d’Aubrac au Moyen Âge, la ferme de Gilhodes a connu de nombreuses évolutions au fil des siècles, tout comme son environnement. Ces transformations sont visibles à travers :
- Les dates inscrites sur les linteaux des portes
- Les fonctions variées des bâtiments
Les visites permettront de découvrir :
- L’histoire des lieux
- L’organisation des bâtiments et des activités de la ferme
- Les traces visibles du quotidien passé
Horaires des visites et animations
➡ Visites commentées
Samedi : 9h30 – 13h30 – 16h
Dimanche : 10h30
➡ Visite libre
Samedi et Dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 18h
➡ Conférences / débats (animés par Gérard Gasq)
« Chouannerie en Aubrac » : Samedi 15h
« Langue occitane » : Samedi 10h30 et 17h30
➡ Randonnées depuis et vers l’Eglise du Cambon
Samedi : 13h30 à Gilhodes (vers le Cambon) ; 16h au Cambon (vers Gilhodes) ;
Dimanche : 9h et 16h au Cambon (vers Gilhodes) ; 13h30 à Gilhodes (vers le Cambon)
La Source Gilhodes 747 route de Bonauberg, 12500 Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles 12500 Gillodes Aveyron Occitanie 06 62 54 49 67 https://www.lasourcegilhodes.com Ancienne ferme des moines d’Aubrac au Moyen Âge, cet ensemble a subi des évolutions au cours des siècles, tout comme son environnement. On retrouve les témoignages de ces évolutions dans certaines dates inscrites sur les linteaux de portes, les fonctions des différents bâtiments. Au départ de Rodez, CD988, CD920. À Espalion CD6, à Saint-Come d’Olt prendre CD141 direction Mandailles. Au Bousquet d’Olt, RD 557 à gauche direction Castelnau, accès depuis la RD557 entre Le Bousquet et Castelnau, à 800m sur la route de Raynals et Bonauberg. Stationnement dans un pré sur place.
Ferme de Gilhodes
© La Source Gilhodes
À voir aussi à Castelnau-de-Mandailles (Aveyron)
- Visite guidée et animée pour les scolaires, La Source Gilhodes, Castelnau-de-Mandailles 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église du Cambon Castelnau-de-Mandailles 19 septembre 2026
- Histoire et évolution d’une ferme de la Domerie d’Aubrac, La Source Gilhodes, Castelnau-de-Mandailles 19 septembre 2026
- Sur les traces des moines d’Aubrac : de la ferme de Gilhodes à l’église du Cambon, La Source Gilhodes, Castelnau-de-Mandailles 19 septembre 2026
- Après 100 ans de classement aux monuments historiques, découvrez cette église romane du XIIe siècle aux trésors restaurés et préservés, Église du Cambon, Castelnau-de-Mandailles 19 septembre 2026