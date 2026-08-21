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Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église du Cambon Castelnau-de-Mandailles

samedi 19 septembre 2026 · Castelnau-de-Mandailles

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église du Cambon Castelnau-de-Mandailles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
12500 Castelnau-de-Mandailles
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Castelnau-de-Mandailles

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église du Cambon

Castelnau-de-Mandailles Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir en visite libre l’église du Cambon, remarquable édifice roman du XIIᵉ siècle construit par les moines d’Aubrac.
Ce grand et bel édifice, qui a fêté en 2024 le centenaire de son classement au titre des Monuments historiques, a été remanié en 1530 par Salvan et servit de lieu de retraite régulier à François d’Estaing.
Parmi ses éléments remarquables :
Ses trois absides
Sa voûte de nef centrale refaite à la fin du XVᵉ siècle
Ses six chapelles gothiques autour du chœur
Ses cloches, réputées pour chasser les orages

de 7 à 99 ans gratuit

Visite libre un support descriptif et historique papier sera disponible à l’entrée.   .

Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 71 45 

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English :

For the European Heritage Days, come and visit the Cambon church, a remarkable 12th-century Romanesque building built by the monks of Aubrac.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église du Cambon Castelnau-de-Mandailles a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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