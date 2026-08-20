Visite guidée et animée pour les scolaires, La Source Gilhodes, Castelnau-de-Mandailles
vendredi 18 septembre 2026 · La Source Gilhodes · Castelnau-de-Mandailles
Informations pratiques
Visite guidée et animée pour les scolaires Vendredi 18 septembre, 09h00 La Source Gilhodes Aveyron
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du site à travers des animations adaptées mêlant repères chronologiques et jeu de piste. Frises de l’histoire de France, grandes dates de l’Occitanie, événements locaux et succession des occupants du lieu permettront de mieux comprendre son évolution. Les participants seront notamment invités à retrouver, sur les linteaux des portes, des dates en lien avec cette chronologie.
La visite permettra également de s’initier à la langue occitane grâce à la découverte de mots liés aux activités de la ferme et aux différents bâtiments.
La Source Gilhodes 747 route de Bonauberg, 12500 Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles 12500 Gillodes Aveyron Occitanie 06 62 54 49 67 https://www.lasourcegilhodes.com [{« type »: « email », « value »: « lasourcegilhodes@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662544967 »}] Ancienne ferme des moines d’Aubrac au Moyen Âge, cet ensemble a subi des évolutions au cours des siècles, tout comme son environnement. On retrouve les témoignages de ces évolutions dans certaines dates inscrites sur les linteaux de portes, les fonctions des différents bâtiments. Au départ de Rodez, CD988, CD920. À Espalion CD6, à Saint-Come d’Olt prendre CD141 direction Mandailles. Au Bousquet d’Olt, RD 557 à gauche direction Castelnau, accès depuis la RD557 entre Le Bousquet et Castelnau, à 800m sur la route de Raynals et Bonauberg. Stationnement dans un pré sur place.
Visite et animations sur les thèmes de l’histoire et de la langue occitane.
©La Source Gilhodes
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