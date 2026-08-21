Histoire et évolution d’une ferme de la Domerie d’Aubrac, La Source Gilhodes, Castelnau-de-Mandailles

Informations pratiques

Histoire et évolution d’une ferme de la Domerie d’Aubrac 19 et 20 septembre La Source Gilhodes Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Ferme de Gilhodes

Histoire, visites commentées

Ancienne ferme des moines d’Aubrac au Moyen Âge, la ferme de Gilhodes a connu de nombreuses évolutions au fil des siècles, tout comme son environnement. Ces transformations sont visibles à travers :

Les dates inscrites sur les linteaux des portes

Les fonctions variées des bâtiments

Les visites permettront de découvrir :

L’histoire des lieux

L’organisation des bâtiments et des activités de la ferme

Les traces visibles du quotidien passé

Horaires des visites et animations

➡ Visites commentées

Samedi : 9h – 13h30 – 16h

Dimanche : 10h30

➡ Visite libre

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et Dimanche de 9h à 12h

➡ Conférences / débats (animés par Gérard Gasq)

« Chouannerie en Aubrac » : Samedi 15h

« Langue occitane » : Samedi 10h30 et 17h30

➡ Randonnées depuis et vers l’Eglise du Cambon (sur réservation au 0662544967)

Samedi : 13h30 à Gilhodes (vers le Cambon) ; 16h au Cambon (vers Gilhodes) ;

Dimanche : 9h et 16h au Cambon (vers Gilhodes) ; 13h30 à Gilhodes (vers le Cambon)

La Source Gilhodes 747 route de Bonauberg, 12500 Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles 12500 Gillodes Aveyron Occitanie 06 62 54 49 67 https://www.lasourcegilhodes.com Ancienne ferme des moines d’Aubrac au Moyen Âge, cet ensemble a subi des évolutions au cours des siècles, tout comme son environnement. On retrouve les témoignages de ces évolutions dans certaines dates inscrites sur les linteaux de portes, les fonctions des différents bâtiments. Au départ de Rodez, CD988, CD920. À Espalion CD6, à Saint-Come d’Olt prendre CD141 direction Mandailles. Au Bousquet d’Olt, RD 557 à gauche direction Castelnau, accès depuis la RD557 entre Le Bousquet et Castelnau, à 800m sur la route de Raynals et Bonauberg. Stationnement dans un pré sur place.

Ferme de Gilhodes

© La Source Gilhodes