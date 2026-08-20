Sur les traces des moines d’Aubrac : de l’église du Cambon à la ferme de Gilhodes, Église de Cambon, Castelnau-de-Mandailles

Informations pratiques

Sur les traces des moines d’Aubrac : de l’église du Cambon à la ferme de Gilhodes 19 et 20 septembre Église de Cambon Aveyron

Participation libre. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ferme de Gilhodes

Randonnée depuis l’Eglise du Cambon « sur les traces des Moines d’Aubrac »

Ancienne ferme des moines d’Aubrac au Moyen Âge, la ferme de Gilhodes a connu de nombreuses évolutions au fil des siècles, tout comme son environnement. Ces transformations sont visibles à travers :

Les dates inscrites sur les linteaux des portes

Les fonctions variées des bâtiments

Les visites permettront de découvrir :

L’histoire des lieux

L’organisation des bâtiments et des activités de la ferme

Les traces visibles du quotidien passé

Horaires des visites et animations

➡ Visites commentées

Samedi : 9h30 – 13h30 – 16h

Dimanche : 10h30

➡ Visite libre

Samedi et Dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 18h

➡ Conférences / débats (animés par Gérard Gasq)

« Chouannerie en Aubrac » : Samedi 15h

« Langue occitane » : Samedi 10h30 et 17h30

➡ Randonnées depuis et vers l’Eglise du Cambon

Samedi : 13h30 à Gilhodes (vers le Cambon) ; 16h au Cambon (vers Gilhodes) ;

Dimanche : 9h et 16h au Cambon (vers Gilhodes) ; 13h30 à Gilhodes (vers le Cambon)

Église de Cambon 733 Route de Brousse 12500 Castelnau-de-Mandailles Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0662544967 »}, {« type »: « email », « value »: « lasourcegilhodes@gmail.com »}] L’église aurait été construite par les moines d’Aubrac, ce qui semble confirmé par la présence de ce monument loin de tout centre important. Cet édifice était sans doute une dépendance de la dômerie d’Aubrac. Il existe, derrière l’église, un bâtiment du XVe siècle ou remanié à cette époque, sorte de prieuré contemporain des constructions d’Aubrac. Le plan de l’église semble remonter au XIIe siècle. L’abside se compose de cinq pans inégaux alternant avec des arcatures. Les absidioles se terminent par un mur droit. Les travées de la nef ont été revoûtées au début du XVe siècle. Les chapelles latérales et le clocher datent de cette époque. Petit campanile sur l’arc triomphal. L’église s’ouvre par quatre portes, toutes du XIIe siècle. Le portail occidental devait être précédé d’un porche. Tous les chapiteaux sont historiés (animaux, personnages, feuillages).

Ferme de Gilhodes

© La Source Gilhodes