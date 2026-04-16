Jacou

EX MOVERE DANCE FESTIVAL

Rue de l’Occitanie Jacou Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Cette 4ème Édition du Ex Movere Dance Festival a pour objectif la rencontre entre les artistes chorégraphes, les compagnies de danse venant de la région Occitanie et du monde entier ainsi que les habitants du territoire.

Cette 4ème Édition du Ex Movere Dance Festival a pour objectif la rencontre entre les artistes chorégraphes, les compagnies de danse venant de la région Occitanie et du monde entier ainsi que les habitants du territoire.

Parmi les nombreux spectacles, une nouveauté vous sera présentée au travers d’un spectacle de danse contemporaine jeune public, le samedi 25 avril à 17h. Des ateliers de danse contemporaine gratuits seront proposés sur réservation à Jacou, Clapiers ou Assas.

Informations pratiques

Buvette et restauration sur place. Tout public. .

Rue de l’Occitanie Jacou 34830 Hérault Occitanie

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English : EX MOVERE DANCE FESTIVAL

The aim of the 4th Ex Movere Dance Festival is to bring together choreographers, dance companies from the Occitanie region and around the world, and local residents.

L’événement EX MOVERE DANCE FESTIVAL Jacou a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER