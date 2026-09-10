Exceptionnelles, vol. 2 Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges Conseil départemental de la Haute-Vienne Limoges

Informations pratiques

Limoges

Exceptionnelles, vol. 2 Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges

Conseil départemental de la Haute-Vienne 11 Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 09:00:00

fin : 2026-10-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-21

En 1789, la France établit une déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui s’inscrit dans la constitution. Olympe de Gouges, écrivaine et féministe convaincue, rédige alors, en 1792, une autre déclaration sur les droits de la femme et de la citoyenne, et dit La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune.

Dans cette superbe exposition, extraite de son livre Exceptionnelles, vol.2 , le caricaturiste DEVO rend un magnifique hommage à toutes ces femmes qui ont oeuvré et continuent de promouvoir la liberté, l’égalité et les droits des femmes. .

Conseil départemental de la Haute-Vienne 11 Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 10 10

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English : Exceptionnelles, vol. 2 Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges

L’événement Exceptionnelles, vol. 2 Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole