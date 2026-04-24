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Bamboches Botaniques Limoges

Bamboches Botaniques Limoges

Bamboches Botaniques Limoges samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Jardin de l'Evêché

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif :

Limoges

Bamboches Botaniques

Jardin de l’Evêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06

Les Bamboches Botaniques reviennent pour des instants de fête dans un cadre enchanteur du jardin de l’Évêché, devant le pavillon de l’Orangerie !

Différents food-trucks pourront régaler vos papilles.   .

Jardin de l’Evêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   bambochesbotaniques@gmail.com

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English : Bamboches Botaniques

L’événement Bamboches Botaniques Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole

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