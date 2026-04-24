Bamboches Botaniques Limoges
Bamboches Botaniques Limoges samedi 5 septembre 2026.
Limoges
Bamboches Botaniques
Jardin de l’Evêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Les Bamboches Botaniques reviennent pour des instants de fête dans un cadre enchanteur du jardin de l’Évêché, devant le pavillon de l’Orangerie !
Différents food-trucks pourront régaler vos papilles. .
Jardin de l’Evêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine bambochesbotaniques@gmail.com
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English : Bamboches Botaniques
L’événement Bamboches Botaniques Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole
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