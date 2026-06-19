Excursion découverte faune et flore Landéda
Excursion découverte faune et flore Landéda vendredi 19 juin 2026.
Landéda
Excursion découverte faune et flore
Lieu-dit Le Port Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-19 16:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-27 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-02
Vivez une expérience unique au cœur de la nature avec une promenade commentée sur l’Aber Wrac’h !
Offrez vous une parenthèse magique d’environ 1h15, où faune et flore exceptionnelles vous révèleront tous leurs secrets. Accompagné d’un guide passionné, plongez dans la beauté des paysages époustouflants qui s’offrent à vous, tout en écoutant des légendes et anecdotes captivantes sur cet environnement préservé.
Un peu de chance et vous pourrez apercevoir des phoques* évoluant paisiblement dans leur milieu naturel. Embarquez pour une excursion inoubliable au départ de l’Aber Wrac’h, en direction du port de Paluden et de l’îlot de la Malouine, et laissez vous envoûter par la beauté sauvage de ce site exceptionnel.
*Les phoques et les oiseaux nous offrent le privilège de les observer dans leur habitat naturel. Toutefois, en tant qu’animaux sauvages, ils nécessitent que nous respections scrupuleusement leur tranquillité. Leur présence, bien qu’espérée, ne peut donc être garantie. .
Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94
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English :
L’événement Excursion découverte faune et flore Landéda a été mis à jour le 2026-06-18 par OT PAYS DES ABERS
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