Informations pratiques

Obernai

Excursion en autocar Les mystères de la Forêt-Noire

2 rue de Berlin Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 08:30:00

fin : 2026-07-15 18:45:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Pour petits et grands, accompagnés par une guide conférencière et un animateur enfants, explorez Freiburg en Allemagne, le Titisee et le Glottertal avec ses fermes anciennes, avant de finir par Sankt Peter.

Pour petits et grands, accompagnés par une guide conférencière et un animateur enfants.

Au programme le matin Départ à 8h30 du VVF Plaine d’Alsace traversée du Rhin à Marckolsheim.

Visite guidée de Freiburg en Allemagne et de ses quartiers typiques, savourez son marché authentique et coloré autour de la cathédrale gothique. Pendant ce temps, rallye découverte de la ville organisé par un animateur pour les 7-15 ans. Déjeuner libre à Freiburg.

L’après-midi découverte du lac Titisee avec temps libre, nombreuses activités en famille possibles. Ensuite découverte de la vallée du Glottertal et de ses fermes anciennes sur les versants. Vue panoramique sur les sommets. Arrêt photos/apéro à Sankt Peter.

Retour vers 18h45.

Réservation et règlement lors de l’inscription au VVF d’Obernai. L’accueil du VVF est ouvert de 8h-12h et de 17h-20h. .

2 rue de Berlin Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 68 19 accueil.obernai@vvfvillages.fr

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English :

For young and old, accompanied by a tour guide and a children’s entertainer, explore Freiburg in Germany, the Titisee and Glottertal with its ancient farms, before finishing in Sankt Peter.

L’événement Excursion en autocar Les mystères de la Forêt-Noire Obernai a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme d’Obernai