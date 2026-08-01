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EXCURSION EN BUS SOIRÉE D’ÉTÉ EN BARBECUE BOAT Lamalou-les-Bains

samedi 29 août 2026 · Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Hotel Galimar
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Tarif
79 79 79

Lamalou-les-Bains

EXCURSION EN BUS SOIRÉE D’ÉTÉ EN BARBECUE BOAT

Hotel Galimar Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Embarquez en fin de journée pour une expérience estivale sur un barbecue boat, au fil de l’eau.
16h30 Bus pour retour vers la localité
79€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91
Le prix comprend le transport, le bateau, l’apéritif et le dîner
Ne comprends pas achats personnels
RDV 13h30 au Galimar à Lamalou les Bains ou 13h45 à Hérépian ou 13h55 Place Cot à Bédarieux
Embarquez en fin de journée pour une expérience estivale sur un barbecue boat, au fil de l’eau.
16h30 Bus pour retour vers la localité
79€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91
Le prix comprend le transport, le bateau, l’apéritif et le dîner
Ne comprends pas achats personnels
RDV 13h30 au Galimar à Lamalou les Bains ou 13h45 à Hérépian ou 13h55 Place Cot à Bédarieux   .

Hotel Galimar Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91 

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English : EXCURSION EN BUS SOIRÉE D’ÉTÉ EN BARBECUE BOAT

Set sail at the end of the day for a summer experience on a barbecue boat, cruising along the river.
4:30 p.m. Bus back to town
79?/person. Reservations at 04 67 95 70 91
Price includes: transportation, boat ride, aperitif, and dinner
Not included: personal purchases
Meet at 1:30 p.m. at Galimar in Lamalou-les-Bains, or 1:45 p.m. in Hérépian, or 1:55 p.m. at Place Cot in Bédarieux

L’événement EXCURSION EN BUS SOIRÉE D’ÉTÉ EN BARBECUE BOAT Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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