EXCURSION EN BUS SOIRÉE D’ÉTÉ EN BARBECUE BOAT Lamalou-les-Bains
samedi 29 août 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
EXCURSION EN BUS SOIRÉE D’ÉTÉ EN BARBECUE BOAT
Hotel Galimar Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 79 – 79 – 79 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Embarquez en fin de journée pour une expérience estivale sur un barbecue boat, au fil de l’eau.
16h30 Bus pour retour vers la localité
79€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91
Le prix comprend le transport, le bateau, l’apéritif et le dîner
Ne comprends pas achats personnels
RDV 13h30 au Galimar à Lamalou les Bains ou 13h45 à Hérépian ou 13h55 Place Cot à Bédarieux
Embarquez en fin de journée pour une expérience estivale sur un barbecue boat, au fil de l’eau.
16h30 Bus pour retour vers la localité
79€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91
Le prix comprend le transport, le bateau, l’apéritif et le dîner
Ne comprends pas achats personnels
RDV 13h30 au Galimar à Lamalou les Bains ou 13h45 à Hérépian ou 13h55 Place Cot à Bédarieux .
Hotel Galimar Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91
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English : EXCURSION EN BUS SOIRÉE D’ÉTÉ EN BARBECUE BOAT
Set sail at the end of the day for a summer experience on a barbecue boat, cruising along the river.
4:30 p.m. Bus back to town
79?/person. Reservations at 04 67 95 70 91
Price includes: transportation, boat ride, aperitif, and dinner
Not included: personal purchases
Meet at 1:30 p.m. at Galimar in Lamalou-les-Bains, or 1:45 p.m. in Hérépian, or 1:55 p.m. at Place Cot in Bédarieux
L’événement EXCURSION EN BUS SOIRÉE D’ÉTÉ EN BARBECUE BOAT Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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