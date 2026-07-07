Excursion Les soirs d’été à Saint-Rémy-de-Provence Parvis de la Collégiale Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Excursion Les soirs d’été à Saint-Rémy-de-Provence

Du samedi 18 au jeudi 23 juillet 2026 de 18h30 à 20h.

Du 18/08 au 25/08/2026 tous les jours de 18h30 à 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parvis de la Collégiale Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-08-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-18

Durant l’été, visitez Saint-Rémy-de-Provence aux côtés d’une guide locale, Anaïs, pour en savoir plus sur ce village emblématique de Provence.Familles

Bienvenue en Provence où l’histoire se lit aux portes de chaque village !

Dans cet esprit, profitez de visites animées avec Anaïs, guide-conférencière, pour découvrir ou approfondir vos connaissances sur la riche histoire de la cité Saint-Rémoise. Partez à la rencontre d’un patrimoine vaste et surprenant qui nous fera voyager dans le temps.

Rendez-vous pour dîner ensuite dans l’un des restaurants du village !



Dates du samedi 18 au jeudi 23 juillet et du samedi 18 au mardi 25 août

Horaires de 18 h 30 à 20 h

Lieu de rendez-vous Parvis de la Collégiale, Boulevard Marceau

Durée 1 h 30

Distance environ 1 km

Niveau facile

Public adultes et enfants à partir de 6 ans. Animaux acceptés en laisse

Matériel requis chaussures adaptées de type baskets ou chaussures de marche, eau, chapeau, crème solaire.



Réservation obligatoire. .

Parvis de la Collégiale Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 64 90 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, visit Saint-Rémy-de-Provence with a local guide, Anaïs, to find out more about this iconic Provençal village.

L’événement Excursion Les soirs d’été à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles