Excursion Les soirs d’été à Saint-Rémy-de-Provence Parvis de la Collégiale Saint-Rémy-de-Provence
samedi 18 juillet 2026 · Parvis de la Collégiale · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Excursion Les soirs d’été à Saint-Rémy-de-Provence
Du samedi 18 au jeudi 23 juillet 2026 de 18h30 à 20h.
Du 18/08 au 25/08/2026 tous les jours de 18h30 à 20h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parvis de la Collégiale Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-08-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-18
Durant l’été, visitez Saint-Rémy-de-Provence aux côtés d’une guide locale, Anaïs, pour en savoir plus sur ce village emblématique de Provence.Familles
Bienvenue en Provence où l’histoire se lit aux portes de chaque village !
Dans cet esprit, profitez de visites animées avec Anaïs, guide-conférencière, pour découvrir ou approfondir vos connaissances sur la riche histoire de la cité Saint-Rémoise. Partez à la rencontre d’un patrimoine vaste et surprenant qui nous fera voyager dans le temps.
Rendez-vous pour dîner ensuite dans l’un des restaurants du village !
Dates du samedi 18 au jeudi 23 juillet et du samedi 18 au mardi 25 août
Horaires de 18 h 30 à 20 h
Lieu de rendez-vous Parvis de la Collégiale, Boulevard Marceau
Durée 1 h 30
Distance environ 1 km
Niveau facile
Public adultes et enfants à partir de 6 ans. Animaux acceptés en laisse
Matériel requis chaussures adaptées de type baskets ou chaussures de marche, eau, chapeau, crème solaire.
Réservation obligatoire. .
Parvis de la Collégiale Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 64 90 85
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English :
This summer, visit Saint-Rémy-de-Provence with a local guide, Anaïs, to find out more about this iconic Provençal village.
L’événement Excursion Les soirs d’été à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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