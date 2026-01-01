Excursion Ligne des Hirondelles Formule À l’assaut des viaducs ! Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Excursion Ligne des Hirondelles Formule À l’assaut des viaducs !

Partez à l’assaut des viaducs !

Découvrez la Ligne des Hirondelles, l’une des plus belles lignes ferroviaires de France.

Randonnée commentée par Laurent Lalouette, accompagnateur en montagne pour découvrir la construction des viaducs, l’histoire industrielle de Morez, l’horlogerie à Morbier, la rivière de la Bienne, la faune et flore jurassienne…

A Morbier, d’étonnants points du vue sur la vallée morézienne et la ligne ferroviaire des Hirondelles s’offrent à vous.

5 km Dénivelé + 180 mètres

Départ à 9h15 Office de Tourisme, Place Jean Jaurès 39400 MOREZ Sur réservation. Groupe limité à 20 pers.

Adultes 18€ Enfants de 4 à 12 ans 14€ Enfants moins de 4 ans gratuit.

Excursion proposée en hiver suivant conditions météo et accessibilité du sentier. .

Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Morez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 86 21 91

