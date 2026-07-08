Excursion Une nuit Étoilée à Saint-Rémy-de-Provence Office de Tourisme Intercommunal Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Excursion Une nuit Étoilée à Saint-Rémy-de-Provence

Du 10/07 au 20/07/2026 tous les jours de 20h30 à 22h.

Du 01/08 au 25/08/2026 tous les jours de 20h30 à 22h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-01

Cet été, profitez d’une visite nocturne avec une guide locale, Anaïs, sur les traces de Vincent Van Gogh au cœur de Saint-Rémy-de-Provence.Familles

Découvrez Saint-Rémy-de-Provence comme vous le voyez rarement !

Anaïs, guide-conférencière, vous propose une visite nocturne au départ de l’office de tourisme de Saint-Rémy-de-Provence. Profitez de la lumière nocturne de Provence, au cours d’une nuit d’été étoilée, vous suivrez les pas du célèbre peintre Vincent Van Gogh. Vous en apprendrez plus sur son histoire, sur son passage en Provence et notamment son internement au cloître Saint Paul de Mausole.



Dates du vendredi 10 au lundi 20 juillet et du samedi 1er au mardi 25 août

Horaires de 20 h 30 à 22 h

Lieu de rendez-vous Office de tourisme, Place Jean Jaurès

Durée 1 h 30

Distance environ 1 km

Niveau facile

Public adultes et enfants à partir de 5 ans. Animaux acceptés en laisse

Matériel requis chaussures adaptées de type baskets ou chaussures de marche, eau,



Réservation obligatoire. .

Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 64 90 85

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English :

This summer, enjoy a night-time tour with a local guide, Anaïs, following in the footsteps of Vincent van Gogh in the heart of Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Excursion Une nuit Étoilée à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles